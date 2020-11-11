Замглавы Пентагона по разведке покинул свой пост

Вашингтон, 11 ноября. Замминистра обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан покидает свой пост, который он занимал с 2017 года, сообщили источники.

По данным источников телеканала CNN, на данный момент неизвестно, подал ли Кернан в отставку по собственному желанию или его уволили. Один из источников заявил, что Кернан и ранее планировал покинуть свой пост после выборов.

В понедельник президент США Дональд Трамп освободил от должности главу Пентагона Марка Эспера, назначив и.о. министра обороны председателя Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера. Политологи в беседе с RT выразили мнение, что этой отставкой Трамп хочет продемонстрировать, что по-прежнему контролирует внутреннюю и внешнюю политику США.