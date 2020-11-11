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Замглавы Пентагона по разведке покинул свой пост

Замглавы Пентагона по разведке покинул свой пост

Вашингтон, 11 ноября. Замминистра обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан покидает свой пост, который он занимал с 2017 года, сообщили источники.

По данным источников телеканала CNN, на данный момент неизвестно, подал ли Кернан в отставку по собственному желанию или его уволили. Один из источников заявил, что Кернан и ранее планировал покинуть свой пост после выборов.

В понедельник президент США Дональд Трамп освободил от должности главу Пентагона Марка Эспера, назначив и.о. министра обороны председателя Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера. Политологи в беседе с RT выразили мнение, что этой отставкой Трамп хочет продемонстрировать, что по-прежнему контролирует внутреннюю и внешнюю политику США.

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