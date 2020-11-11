Экс-участник Comedy Club рассказал, о чем нельзя шутить

Москва, 11 ноября. Бывший участник Comedy Club юморист Антон Лирник рассказал о запрещенных темах на выступлениях.

«Есть шутки, которые нельзя произносить на определенную аудиторию», — сказал артист в интервью певице Валерии на ютуб-канале «Между нами».

Лирник уточнил, что уместный для одной аудитории юмор может быть крайне оскорбителен для другой. Комику, по его словам, важно понимать, какие темы допустимы в каждом конкретном случае.

«Анекдот, рассказанный в бане в мужской компании, возможно, может быть рассказан только в бане и только в мужской компании», — акцентировал он, добавив, что стоит «фильтровать» юмор.

Ранее художественный руководитель Comedy Club Гарик Мартиросян в интервью RT ответил на обвинения проекта в том, что там часто бывают шутки ниже пояса. Юморист подчеркнул, что если артисты никого не раздражают, значит они умерли в творческом смысле.

Мартиросян разделил юмор на «скоропортящийся» и «вечный». К первому варианту, по его словам, относятся шутки, основанные «исключительно на актуале и злободневности». Уже через год эти скетчи будут неактуальны, что не говорит о том, что юмористы плохо работают.