Шепелев рассказал, как променял ЗОЖ на алкоголь

Москва, 11 ноября. Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что в один период своей жизни забросил ЗОЖ и выпивал по целой бутылке вина каждый день.

На своей странице в Instagram журналист признался, что в разные периоды своей жизни по-разному боролся со стрессом. Раньше, по словам Шепелева, его день начинался в шесть утра со стакана теплого чая с медом и десятикилометровой пробежки. Он также не забывал о растяжке, отжиманиях, контрастном душе и полезном завтраке.

«Но бывало и по-другому, когда я просыпался после полудня и еще в обед каждый день выпивал бутылку вина», — написал он.

Сейчас «утренние ритуалы» телеведущего стали значительно проще: «проснулся, улыбнулся, выпил стакан воды и пошел будить ребенка в школу». Шепелев подчеркивает, что для него каждый день важно помнить о том, что должна быть мечта, ради которой стоит просыпаться.

«И второе — нельзя есть перед сном роллы, иначе утром родная мать меня не узнает», — подытожил он.

С начала сентября Шепелев перешел работать на ТНТ ведущим семейного шоу «Ты как я». В интервью RT телеведущий рассказал, что в школьные годы он был заядлым хулиганом: сжигал школьный журнал, приклеивал стул учительницы к полу, мочил тряпку для доски подсолнечным маслом. При этом он добавил, что учеба давалась ему легко. Особенно после нагоняя директора.