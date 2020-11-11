Актер Сергей Астахов рассказал, как пандемия отразилась на его работе

Актер Сергей Астахов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, как проводит время на фоне пандемии коронавируса. Артист отметил, что у него появилось больше свободного времени на семью и отдых.

«Пока мы еще не болели. Ждем, когда это случится, потому что не хотим отличаться от большинства», — шутит Астахов, подчеркивая, что многие его знакомые уже переболели коронавирусом.

По его словам, люди не должны думать только о себе. Он призвал ответственно подходить к соблюдению масочного режима.

«Выкрики некоторых: «я без маски хочу смотреть», «не могу в маске»… Не можешь не ходи, сиди дома и никаких проблем. Это общественное учреждение — театры, надо подчиняться большинству», — говорит он.

Астахов признается, что не строит долгосрочных планов на фоне пандемии.

«По поводу ближайших планов, не надо смешить, тех, кто на небесах. Но судя по многочисленным разговорам наших врачей это еще долго продлится, может полгода, а может и еще дольше. Практически все сьемки и спектакли отменены», — комментирует актер.

Он говорит, что некоторые города еще проводят единичные спектакли со строгим соблюдением мер безопасности и рассадкой зрителей.

«Это конечно не комфортно, но надо запасаться терпением и пить витаминки», — добавил артист.

Как отмечает Астахов, в период пандемии у него появилась возможность «лежать на диване», чего он не делал уже «лет 30».

«Могу вылежать полдня и смотреть телевизор. — шутит артист. — Смотреть старое кино — это тоже очень интересно».

Астахов добавил, что работал раньше 25 дней в месяц, а теперь всего 5–10.

«Для меня это непривычно, но я начинаю даже смиряться с тем, что не надо каждый день прыгать и куда-то лететь, а можно просто провести время дома с семьей. Есть какие-то вещи, на которые больше времени появилось, уделить внимание семье, например. И кошке тоже можно уделить больше внимания, она тоже ждет ласки. Все ждут тепла и доброты», — говорит актер.

Говоря о разводах в период пандемии, Сергей Астахов подчеркнул, что в его семейной жизни все отлично.