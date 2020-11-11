В Краснодаре женщина с молотком напала на ребенка

Краснодар, 11 ноября. Жительница Краснодара напала с молотком на восьмилетнего мальчика и пыталась его куда-то утащить. Ребенка спасли прохожие.

О происшествии рассказала мама пострадавшего ребенка. Рассказ женщины приводит паблик typodar в Instagram. По словам женщины, 10 ноября ученик второго класса шел в лицей во дворе дома 141 по улице Стасова. В этот момент на него напала незнакомая женщина.

«Она схватила его за капюшон и со словами: «Ты что натворил? Веди меня к своей мамаше», стала тянуть его в сторону дома 141 по улице Стасова. Ребенок был на связи по телефону со мной и закричал в трубку: «Отпустите меня!» — сообщила она.

За мальчика вступилась мама его одноклассника, проходившая мимо. Она кричала на неадекватную женщину с требованием отпустить ребенка. Нападавшая в ответ заявила, что «молотком убьет маму и детей».

В руках у женщины была папка, из которой она достала молоток. В этот момент ребенок вырвался из ее рук и отскочил в сторону. «Оружие» из рук жительницы Краснодара вырвал прохожий.

«Далее женщина зашла к себе в четвертый подъезд в дом Стасова, 141, сказав, что у нее есть не только молоток!» — добавила мама.

Начальник пресс-службы регионального управления МВД РФ Артем Коноваленко сообщил агентству «Кубань 24», что сейчас по данному факту полицейские проводят проверку. Личность нарушительницы уже установлена. По данным портала, ее соседи подтвердили, что у нападавшей регулярно случаются конфликты с соседями и другими людьми.