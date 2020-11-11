Конкин отрекся от собственного сына

Москва, 11 ноября. Заслуженный артист РФ Владимир Конкин заявил, что считает своего сына Ярослава предателем.

После того как Ярослав в эфире федерального канала обвинил отца в жестокости и обмане покойной супруги, Конкин согласился на участие в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

В эфире шоу Конкин назвал ничтожествами тех, кто стал «комментировать налево и направо» его личную жизнь и «четвертовать» его директора Елену Переслени после слухов об их романе.

«Сын стал для меня Иудой — теперь я так его называю. Мы с ним теперь только однофамильцы», — заявил артист.

По мнению актера, причина поведения его сына кроется в том, что он завидует успеху отца, поскольку сам в этой жизни не состоялся.

На прошлой неделе Ярослав Конкин заявил, что его отец еще при жизни супруги Аллы сблизился с Переслени. Из-за этого, как утверждает Ярослав, Конкин отправил супругу в загородный дом. По его словам, мать пыталась сблизиться с соперницей, однако та просто выжила ее из дома.

Владимир Конкин прожил с супругой Аллой почти 40 лет. Пара воспитывала трех детей. Супруга артиста последние годы жизни боролась с раком, ее не стало в марте 2010 года. Дочь актера София 22 сентября утонула в бассейне столичного фитнес-клуба. Она скончалась, не приходя в сознание.