Актер из сериала «Доктор Хаус» умер при загадочных обстоятельствах

Ричмонд, 11 ноября. Американский актер, известный зрителям по ролям в сериалах «Доктор Хаус» и «Правосудие», Берт Беласко найден мертвым. Подробности об этом сообщает TMZ.

Тело артиста обнаружили работники отеля, в котором он остановился для соблюдения режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Первой тревогу забила возлюбленная Беласко. Девушка позвонила в отель, так как избранник продолжительное время не выходил на связь.

Когда персоналу отеля удалось проникнуть в номер актера, они увидели его тело на кровати. На постельном белье найдены пятна крови. Причина смерти пока не установлена. Журналисты отметили загадочные обстоятельства его кончины. При этом отец умершего предположил, что наследник мог уйти из жизни из-за аневризмы.