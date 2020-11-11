Синоптик Вильфанд рассказал о похолодании в ряде регионов РФ

Москва, 11 ноября. Жителей южных регионов России в конце недели ждет похолодание до минус семи градусов. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Из-за антициклона к воскресенью на юге европейской России температура опустится до минус двух-четырех градусов, а в Приволжском федеральном округе до шести-семи градусов ниже нуля. Кроме того, в субботу похолодание ожидается в Нижегородской и Саратовской областях, а также в Башкортостане, подчеркнул метеоролог. Похолодание будет продолжаться в течение всей недели, уточняет URA.RU.

В центре европейской России и на севере столбики термометров покажут ноябрьские значения. Ночью температура опустится до отрицательных показателей, а днем будет около трех-четырех градусов тепла. Осадков не ожидается, добавил Вильфанд. По его словам, такая погода ожидает жителей Сакнт-Петербурга, Москвы и сопредельных областях.

Синоптик недавно предупредил москвичей, что в столице ожидается атмосферное давление, превышающее норму, передает телеканал RT.