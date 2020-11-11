Эдриан Броуди сыграет главную роль в триллере «Саламандра живет дважды»

Нью-Йорк, 11 ноября. Популярный голливудский актер Эдриан Броуди снимется в киноленте «Саламандра живет дважды» Анта Тимпсона. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Съемки картины стартуют весной 2021 года. В роли сценариста проекта выступит Тоби Харвард, известный по работе в комедийном триллере «Иди к папочке» с Элайджей Вудом. Продюсерами киноленты станут Эмма Слейд и Кэти Холли.

Сюжет фильма «Саламандра живет дважды» расскажет о мужчине, который неизвестным образом попал на далекий остров. Там он встретится с загадочной женщиной и ее дочерью, передает «Культуромания».

В ленте также снимется Вера Фармига, сыгравшая одну из главных ролей в криминальной драме «Отступники».