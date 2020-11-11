Цена нефти Brent на лондонской бирже растет на 3%

Лондон, 11 ноября. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3%, до 43,67 доллара за баррель. Позже рост замедлился.

Стоимость нефть марки Brent достигала 43,67 доллара за баррель в 23:27 по московскому времени. Уже спустя несколько минут нефть этой марки немного замедлила рост, опустившись до 43,65 доллара за баррель.

Нефть марки WTI показала рост на 2.68%, до 41,71 доллара США за баррель.

Накануне цена на нефть марки Brent выросла до 43 долларов за баррель. После резкого скачка цена скорректировалась до уровня в 41,8 долларов за баррель.

Повышения цен на нефть связывают с публикацией отчета Минэнерго США, который понизил прогноз цены нефти Brent в 2020 году до 40,61 с 41,19 доллара за баррель.