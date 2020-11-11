RealClearPolitics лишил Байдена 20 голосов выборщиков

Вашингтон, 11 ноября. Портал realclearpolitics отнял из результата Джо Байдена 20 голосов выборщиков Пенсильвании, лишив его большинства на выборах президента США.

На интерактивной карте портала видно, что у Байдена, представляющего Демократическую партию, теперь значится только 259 голосов выборщиков. Это на 11 меньше, чем нужно для победы на выборах американского президента.

Данные были обновлены после того, как 20 голосов выборщиков от Пенсильвании отняли из предварительного результата Байдена. У его оппонента, действующего президента, республиканца Дональда Трампа пока значится 214 голосов.

Пенсильвания теперь присоединилась к таким штатам, как Аризона, Аляска, Джорджия и Северная Каролина, которые пока считаются «колеблющимися».

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Байден 7 октября объявил о своей победе. В Twitter политик поменял описание, назвав себя избранным президентом. Трамп не согласился с поражением, но заявил, что готов признать его, если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.

Генпрокурор США Уильям Барр разрешил федеральным прокурорам проводить расследование о возможных нарушениях в голосовании на президентских выборах. Для проведения расследования и разрешения избирательных споров, включая пересчет голосов, у США есть время до 8 декабря. 14 декабря должно быть окончательно объявлено, кто победил на выборах.