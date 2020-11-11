Опрос: Россияне любят отечественное кино больше зарубежного

Москва, 11 ноября. Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян и выяснилось, что почти половина киноманов из РФ предпочитают зарубежным отечественные фильмы.

Согласно опросу, 44% респондентов выбирают для просмотра картины отечественного производства. За «родное» кино отдали 70% голосов россиян старше 60 лет, пишет «Культуромания».

Участники опроса объяснили свой выбор тем, что отечественные киноленты более понятны и близки зрителю. Респонденты отметили, что российское кино отличается от зарубежного реалистичностью, низким процентом агрессии, а сюжетное развитие фильмов намного интереснее.

Тем не менее 16% выбрали зарубежный кинематограф. Среди респондентов в возрасте от 18 до 30 лет такой выбор сделали 44%. Свою позицию опрошенные обосновали высоким качеством, игрой актеров и спецэффектами, которые присутствуют в западном кино.

19% респондентов заявили, что вообще не смотрят кинофильмы.