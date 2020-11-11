Эксперт рассказала про критическую ситуацию в США с подсчетом голосов

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили итоги выборов в США. Американист, старший научный сотрудник института США и Канады РАН Александра Филипенко прокомментировала подведение итогов выборов президента США.

«Негативную роль сыграл фактор поспешного объявления командой Джо Байдена о его победе. Многие говорили о том, что подсчет голосов в Пенсильвании и во многих других штатах может занять несколько недель. Все к этому готовились, потому что очевидно, что если в стране 100 миллионов человек проголосовали по почте, а половина сделала это впервые, то будет все затянуто», — отметила Александра Филипенко.

По словам американиста, ситуация довольно сложная.

«Ожидается пересчет голосов, потому что у целого ряда штатов есть правило о том, что если разрыв голосов составляет меньше 1%, то автоматически начинается подсчет голосов в отдельных графствах. Поэтому, в Америке будет пересчет голосов, хотя бы частичный», — заявила старший научный сотрудник института США и Канады РАН.

По мнению Александры Филипенко, скорее всего, Верховные суды штатов пойдут на то, чтобы пересчитывать голоса полностью по всему штату.

«Подобное было в 2000 году, когда команда Альберта Гора подала иск о полном ручном пересчете голосов в штате Флорида. Другое дело, что тогда Верховный суд прекратил пересчет и присудил победу Джорджу Бушу младшему. Здесь может произойти та же история», — сообщила эксперт.

Специалист также отметила, что ручной пересчет голосов целого штата может занять несколько месяцев.