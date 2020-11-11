Политолог рассказал об отношении европейцев к выборам в США

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили итоги выборов президента США. Доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Кирилл Коктыш рассказал, почему Европа начала заранее поздравлять Джо Байдена с победой.

«Для Европы победа Байдена — предпочтительная альтернатива. Поздравления европейских лидеров — часть предвыборной кампании. Они объявили Байдена победителем и запустили домино правления и формирования новой реальности, когда она вроде уже всеми принята», — объяснил Кирилл Коктыш.

По словам эксперта, для европейцев понятно, что Байден будет более преимущественным вариантом.

«Хотя бы потому что он не будет выставлять Европе счета за НАТО, американскую безопасность и за многие другие вещи», — сообщил политолог.

Кирилл Коктыш также высказался о влиянии данной ситуации на будущее Америки.