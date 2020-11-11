Клинцевич рассказал, как Венедиктов пытается рассорить армян и россиян

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Дорога к миру» лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал высказывание главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Напомним, в своем Telegram-канале Алексей Венедиктов написал о том, что «в переговорном процессе Пашинян был один против троих Алиева, Эрдогана и Путина».

«Это было написано, чтобы поссорить народы. Сегодня России нельзя ни в коем случае встать на сторону какой-то одной страны и четко занять ее позицию. Мы живем по соседству, мы братские народы, которые дружили и дружат много лет», — заявил Франц Клинцевич.

По мнению лидера российского Союза ветеранов Афганистана, встать на позицию одной из сторон невозможно.