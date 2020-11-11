Клинцевич рассказал, как Венедиктов пытается рассорить армян и россиян

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Дорога к миру» лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал высказывание главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.
Напомним, в своем Telegram-канале Алексей Венедиктов написал о том, что «в переговорном процессе Пашинян был один против троих Алиева, Эрдогана и Путина».
«Это было написано, чтобы поссорить народы. Сегодня России нельзя ни в коем случае встать на сторону какой-то одной страны и четко занять ее позицию. Мы живем по соседству, мы братские народы, которые дружили и дружат много лет», — заявил Франц Клинцевич.
По мнению лидера российского Союза ветеранов Афганистана, встать на позицию одной из сторон невозможно.
«У меня и в Армении, и в Азербайджане огромное количество друзей. Я не представляю, каким образом я могу принять одну сторону. Сегодня нужно обнулять ситуацию и приступать к восприятию событий так, как это есть, потому что нет ничего ценнее человеческой жизни.
Уже более пяти тысяч человек погибло всего за пару месяцев. В Афганистане мы потеряли за десять лет около 15 тысяч. В Нагорном Карабахе гибли самые молодые, ценные и нужные люди», — высказался эксперт.