Менеджер Нурмагомедова намекнул на возвращение россиянина в UFC

Москва, 10 ноября. Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон. На это намекнул его менеджер Али Абдель-Азиз.

Представитель российского спортсмена допустил, что Нурмагомедов может вернуться в октагон ради 30-й победы. Сейчас на счету чемпиона UFC в легком весе 29 побед и ноль поражений.

«30-0», — написал Абдель-Азиз.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после победы в бою против Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Ранее стало известно, что на турнире UFC 257, который пройдет 23 января 2021 года в Лас-Вегасе, состоится реванш между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.