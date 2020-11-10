Американист не исключает победу Трампа в результате пересчета голосов

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Александра Филипенко считает, что у Трампа есть шансы получить большинство по итогу окончательного подсчета голосов и их пересчета при выявленных нарушениях. Об этом она заявила в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Итоги выборов в США».
«Сейчас ожидается пересчет голосов, потому что в ряде штатов есть такое правило, что если меньше 1% разрыв, то автоматически происходит подсчет в отдельных графствах. Поэтому очевидно, что будет пересчет, хотя бы частичный», — говорит Филипенко.
Эксперт обращает внимание на то, какая сильная команда юристов сформирована командой Трампа.
«Юридическая команда, которую возглавляет бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, это очень большая группа юристов, и они сейчас актив подают иски в суды», — отметила она.
Александра Филипенко считает, что, скорее всего, Верховные суды штатов пойдут на то, чтобы пересчитывать голоса полностью.
«Собственно, это уже происходило в 2000 году, когда команда Эла Гора подала иск о полном пересчете голосов в штате Флорида», — напомнила она.
Залог успеха Дональда Трампа в его борьбе за президентское кресло эксперт видит в том, что у действующего президента надежные тылы.
«Все республиканцы на стороне Трампа. Митч МакКоннелл, лидер нынешнего большинства в Сенате, тоже на его стороне. Все республиканцы в Сенате также выступают за то, чтобы продолжали считать голоса или их пересчитывать», — отметила Александра Филипенко.