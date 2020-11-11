Netflix продлил сериал «Академия Амбрелла» на третий сезон

Лос-Анджелес, 10 ноября. Netflix продлил экранизацию комикса «Академия Амбрелла» Джерарда Уэя на третий сезон. Картины будет состоять из 10 эпизодов.

Как сообщает Deadline, съемки должны начаться в феврале. Все основные герои сериала вернутся к своим ролям. Также возвращается исполнительный продюсер и шоураннер Стив Блэкман. Точной даты премьеры у нового сезона пока нет.

Сериал основан на комиксах Dark Horse, созданных и написанных Джерардом Уэем и проиллюстрированных Габриэлем Ба. В 2019 году сериал занял третье место по количеству просмотров на Netflix. Вышедший 31 июля второй сезон вошел в топ-10 стриминговых видео.

В финале первого сезона апокалипсис все-таки наступил, но герои благодаря Номеру Пять успели вернуться в прошлое, в 1960-е. Героев разбросало по разным годам и они должны были найти способ воссоединиться.