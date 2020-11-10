Азербайджанский политолог сказал, что заставило Алиева остановить войну

Политолог, член Валдайского клуба Фархад Мамедов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Дорога к миру» назвал причины, склонившие руководство Азербайджана к миру.

По его мнению, Баку к такому шагу подтолкнула тактика российского руководства по примирению сторон с одновременным разочарованием в принципах мирного урегулирования в рамках минской группы ОБСЕ.

«Мы увидели полную бесперспективность переговоров в формате минской группы ОБСЕ. Это звонок для ОБСЕ и всего международного сообщества. С другой стороны, от Российской Федерации как основного модератора за последние 10-14 лет было высказано это предложение, оно было рассмотрено и принято», — заявил Мамедов.

Кроме этого, по словам эксперта, в Баку опасались, что конфликт будет разрастаться и приведет к ракетным ударам со стороны Армении по территории Азербайджана.

«Есть непредсказуемые действия со стороны армянского руководства. Мы были свидетелями, как руководство Армении принимало решение о применении ракет в отношении мирных городов», — пояснил Фархад Мамедов.

Политолог заверил, что азербайджанцы готовы к мирному существованию с армянами на территории Азербайджана, в том числе на завоеванных территориях Нагорного Карабаха.