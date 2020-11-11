Заболевшая коронавирусом теща Петра Порошенко скончалась

Киев, 10 ноября. Людмила Переведенцева, теща бывшего президента Украины Петра Порошенко, скончалась. О трагедии в семье рассказал сам политик на своей странице в Facebook.

Экс-глава государства ранее сообщал, что мама супруги получила положительный результат теста на коронавирус. Стала ли болезнь главной причиной смерти Порошенко не уточнил.

«Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память... Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном», — написал политик в социальной сети.

В июне текущего года скончался отец Порошенко Алексей Иванович. В следующем месяце из жизни ушел папа его жены Анатолий Переведенцев.