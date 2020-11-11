Документальный фильм о последствиях войны в Карабахе вышел на RT

Москва, 10 ноября. Телеканал RT выпустил документальный фильм «Карабах. Люди войны», рассказывающий о жителях пострадавших городов Нагорного Карабаха.

Картина показывает жителей нескольких городов в Карабахе, пострадавших от боевых действий. Многие из них потеряли родных и близких.

Одна из героинь фильма — юная поэтесса из Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха. Она ухаживает за детьми в местном приюте.

Армения, Азербайджан и Россия накануне подписали совместное соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Следить за выполнением условий договора будут российские миротворцы.