День 45-й: В Карабах едут российские миротворцы, Армению охватили протесты

На 45-ый день конфликта между Арменией, Азербайджаном и Российской Федерацией было подписано соглашение по Карабаху, обозначившее порядок выхода из сложившейся ситуации. Ожидаемо, в Ереване это было воспринято как предательство и капитуляция, и вылилось в акции протеста с требованием ухода правительства и денонсации соглашения. При этом, к власти рвутся как «старая гвардия», вытесненная Николом Пашиняном, так и националисты — сторонники Объединенной Армении и разворота в сторону Европы.

Долгожданный мир

Около 01:00 (по московскому времени) 10 ноября появились первые сообщения о вводе российских миротворцев в Карабах, а также текст соглашения между лидерами России, Азербайджана и Армении о прекращении конфликта.

Согласно ему предусматривается:

полное прекращение огня с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года;

Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях;

поэтапная передача Арменией части ранее контролируемых территорий;

развертывание вдоль линии соприкосновения в Карабахе и лачинского маршрута воинского контингента российских миротворцев, одновременно с выводом армянских войск. Срок миротворческой миссии — 5 лет, с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить применение данного положения;

создание миротворческого центра по контролю за прекращением огня;

строительство нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Степанакертом и Арменией;

возвращение под контролем ООН в Карабах и прилегающие районы внутренне перемещенных лиц и беженцев;

обмен военнопленными и телами погибших;

разблокирование экономических и транспортных связей в регионе.

Решение это было довольно своевременным, ведь дальнейшее продолжение боевых действий привело бы в лучшем случае к военному поражению Карабаха и потере региона для Армении.

Уже около 02:00 (по московскому времени) президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе видеоконференции подписали совместное заявление об урегулировании конфликта вокруг Карабаха. При этом стоит отметить, что планировалось подписание в прямом эфире подобного соглашения и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако этого так и не произошло.

Как и было написано в соглашении, около 06:00 (по московскому времени) Минобороны РФ приступило к развертыванию миротворцев на территории Карабаха.

Прощальный ракетный удар

Около 01:00 (по московскому времени) в районе Сумгаита (20 км северо-западнее Баку) системами ПВО ВС Азербайджана была сбита оперативно-тактическая ракета (ОТР), которая скорее всего прилетела со стороны Карабаха или Армении.

Мощный взрыв прогремел неподалеку от Баку. Очевидцы сообщают, что в городе Хырдалан, что в 5 километрах от столицы. Официальной информации пока нет pic.twitter.com/aAQ1GPnatK — Nigroll (@nigroll) November 9, 2020

При этом, версия о применении Ереваном ОТР «Искандер» не лишена смысла, ведь удаление Сумгаита от Степанакерта составляет порядка 250 км, а от армянского Гориса — порядка 300 км. Это довольно много для старых советских комплексов «Точка» и «Луна», применявшихся ранее, однако вполне по силам «Искандерам» (дальность – до 500 км). Не исключено, что сбил ОТР ЗРК С-300ПМУ2 «Фаворит», как раз прикрывающий район Баку. Азербайджан решил не придавать сильной огласке данную новость, дабы не сорвать весьма выгодные для него договоренности.

Реакция в Армении

Новость о подписании соглашения была воспринята крайне негативно общественностью Армении. Практически сразу после подписания заявления президентами России и Азербайджана народ вышел на улицы и направился к правительственным зданиям. Уже около 03:00 (по московскому времени) протестующие ворвались в здание парламента, требуя отставки премьер-министра страны и денонсации соглашения. Более того, толпа напала на кортеж спикера парламента Арарата Мирзояна, побила машины, подралась с охраной, а самого Мирзояна вытащила из автомобиля и избила.

Протестующие против подписания мирного соглашения с Азербайджаном жители Еревана ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки Никола Пашиняна.#карабахскийконфликт #Армения #протест #Пашинян #отставка



Подробнее: https://t.co/30hME8qY9y — Кавказский Узел (@caucasianknot) November 10, 2020

Только около 10:30 протестующие покинули зал заседаний парламента Армении. При этом один из них, командир отряда добровольцев «Арабо» Манвел Егиазарян, обратился к депутатам, призвав начать процесс выхода из соглашений по Карабаху, подписанных ночью. Далее бывший командир Шушинского особого батальона, член правления всеармянской партии «Сасна Црер» Жирайр Сефилян сделал небольшое заявление.

Вот основные тезисы:

«уверен, что армянский народ не смирится с оккупацией» Карабаха;

«уверен также, что увеличение наших провалов и потерь откроет новый путь к суверенному национальному государству»;

«навязанное нам русско-турецкое заговорщическое перемирие и их план по захвату и расчленению Арцаха оторваны от реальности и не могут быть реализованы до конца»;

«я полон решимости инициировать сплочение вокруг цели и сорвать совершенное предательство»;

«в 16:00 12 ноября приглашаю наш народ на митинг на площади Свободы, результатом которого станет суверенная Армения нашей мечты с границей от Куры до Аракса».

ВОТ ВАМ И НОВЫЙ ЛИДЕР АРМЕНИИ: В четверг, 12 ноября, в 16:00 приглашаю наш народ на митинг на площади Свободы.

Результатом, начинающегося этим митингом процесса, станет суверенная Армения нашей мечты с границей от Куры до Аракса.

Жирайр Сефилян #KarabakhisAzerbaijan #Shusha — ???????????????????? ???????????????????? (@VugarSadig) November 10, 2020

Примечательно, что на этом фоне ряд информационных ресурсов перешел на поддержку кандидатуры Жирайра Сефиляна в качестве лидера нации. Также начата кампания против бывших президентов — Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, на которых решено повесить всех «собак» за текущий провал. Здесь необходимо понимать, что сторонники партии «Сасна Црер» никогда не признают потерю Карабаха для Армении, при этом их методы достижения целей иногда бывают радикальны.

Параллельно в направлении смены власти и денонсации трехстороннего договора и отставки правительства работает оппозиция Армении. 17 политических сил страны, потребовавших вчера отставку Пашиняна, 11 ноября в 13:00 запланировали митинг на Площади Свободы в Ереване, где обещали представить выходы из сложившейся ситуации.

17 партий Армении объявили о проведении митинга в Ереване. Полиция призвала воздержаться от его проведения https://t.co/1Y2r5fZwFH — Novosti-Armenia (@armnews) November 10, 2020

На этом фоне полиция Армении напомнила, что в условиях военного положения подобные собрания и акции запрещены. Тем самым в случае, если на акцию кто-нибудь придет, столкновений с правоохранительными органами будет не избежать. Также партия «Процветающая Армения» планирует созвать внеочередное заседание парламента по данным вопросам и призвала депутатов правящей партии «Мой шаг» поддержать их.

При этом недоверие премьер-министру нельзя выражать в ходе чрезвычайного или военного положения, которое сейчас действует в Армении. Это значит, что первое заседание по данному вопросу возможно не ранее чем через семь дней (17 ноября).

Генштаб Армении попросил дать армии 7 дней



Лидер оппозиционной партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил, что провел встречу с самым важным военным чиновником страны - с главой Генштаба Оником Гаспаряном, который попросил в течение 7 дней не отменять военное положение в — НОВОСТИ АРМ (@IZRPbUIETAWF1g1) November 10, 2020

До этого вероятно предполагается и далее расшатывать обстановку массовыми протестами и информационной кампанией.

Для стабилизации ситуации Никол Пашинян несколько раз выходил в прямой эфир, пытаясь донести необходимость данного соглашения и все проблемы армянской армии. Однако существенного влияния на настроения армянского народа это так и не оказало.

Весьма интересным моментом является то, что о подписании соглашения президент Армении Армен Саркисян узнал из СМИ и с ним никто не консультировался. Также Саркисян анонсировал начало политических консультаций для согласования решений по защите национальных интересов, а также обсуждение трехстороннего соглашения всеми политическими силами внутри Армении.

Президент Армении инициирует политические консультации: Президент Армении Армен Саркисян заявил, что безотлагательно инициирует политические консультации. В заявлении, опубликованном на официальном сайте президента Армении, Саркисян отметил,… https://t.co/aZHUDVw4D8 Javakheti pic.twitter.com/wJ2c1b3bDN — JNEWS.ge (@JnewsGe) November 10, 2020

На этом фоне была проведена встреча президента Армении с чрезвычайным и полномочным послом РФ Сергеем Копыркиным, на которой стороны обсудили трехстороннее соглашение и подчеркнули важность установления устойчивого мира в регионе.

Президент Армен Саркисян встретился с послом России в Армении Сергеем Копыркинымhttps://t.co/5t5jIcHXC8 — Echo.am на русском (@ruechoam) November 10, 2020

Чуть позднее в рамках инициированных политических консультаций Саркисян провел встречи с представителями партии «Дашнакцутюн», главой партии «Родина» Артуром Ванецяном (бывший глава Службы нацбезопасности Армении), членами исполнительного органа Республиканской партии и представителями молодежного крыла Республиканской партии. Учитывая состав переговорщиков, не исключено, что речь в ходе консультаций также шла и о смене Пашиняна.

Реакция Карабаха

Первым высказался секретарь Совета безопасности Карабаха Самвел Бабаян, который назвал условия перемирия национальной катастрофой. В дальнейшем в знак протеста он отказался от звания «Герой Арцаха» и подал в отставку с занимаемой должности.

Самвел Бабаян отказался от звания «Герой Арцаха» и прекратил полномочия секретаря Совета безопасности https://t.co/UNUJ5eni25 — nashaarmenia (@nashaarmenia) November 10, 2020

Чуть позднее высказался президент Карабаха Араик Арутюнян, который попытался донести всю критичность ситуации в Карабахе. Вот основные тезисы:

контроль над Шуши был потерян еще 7 ноября;

если бы военные действия продолжались такими же темпами, весь Карабах был бы потерян;

бои шли уже в 2-3 километрах от Степанакерта;

решение, которое было принято 10 октября, оценит история, но пришлось на это пойти;

у карабахских военных не было современного оружия.

Роль Турции

В самом соглашении не упоминается участие Турции в разрешении конфликта. Однако позднее появились сообщения о создании на территории Азербайджана российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, а турецкое военное ведомство заявило о полной поддержке Азербайджана в возвращении «всех оккупированных территорий и восстановлении мира».

Тем самым, Анкара на этом этапе как минимум прочно вошла на территорию Азербайджана. В дальнейшем, с учетом возможного возобновления боевых действий, она расширит свое присутствие и окончательно закрепится в регионе.

Подводя итоги дня можно констатировать, что подписание соглашения о примирении в Карабахе запустило процесс смены правительства в Армении, результатом которого может стать приход к власти националистов. Это будет иметь тяжелые последствия как для ситуации в регионе, так и для российско-армянских отношений. При этом, на данном этапе перемирие соблюдается, а российские миротворцы уже частично в Карабахе, частично на подходе к нему, а значит надежда на мир сохраняется.

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