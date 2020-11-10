Клинцевич объяснил реакцию России на сбитый вертолет Ми-24

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Дорога к миру» лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что российский вертолет был сбит на территории Армении преднамеренно, с целью нарушить процесс подписания договора о мире в Нагорном Карабахе.

Напомним, в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24. Его сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вне зоны военных действий, сообщили в минобороны России. Азербайджан принес извинения и предложил заплатить компенсацию.

«Я абсолютно убежден, что сбитый вертолет, который сопровождал колону на территории Армении вдалеке от боевых действий, был политическим заложником процессов, которые происходят в Нагорном Карабахе», — заявил Франц Клинцевич.

По словам эксперта, он не имеет ничего, кроме унизительных и отрицательных оценок, в отношении тех, кто это сделал, нет.

«Я считаю, что сделан очень правильный шаг — президент Алиев моментально признал факт сбития вертолета и извинился, не стал вилять, уклоняться и оправдываться. Я уверен, что он разберется и выставит наказания, а также даст оценку. Возможно, не до всех это дойдет, но виновные обязательно должны понести наказание за смерть наших военнослужащих. Россия точно за этим проследи», — сообщил лидер российского Союза ветеранов Афганистана.

По мнению специалиста, в данное военное действие закладывалось много вещей и противоречий.

«Я думаю, что все это было рассчитано на неадекватную реакцию самой Российской Федерации, как это часто бывает среди восточных людей, связанных с сиюминутной горячностью и непродуманными шагами. Все это было для того, чтобы втянуть в этот конфликт Россию, чтобы она сделала опрометчивые шаги. Однако всему миру надо понять, что у руля Российской Федерации стоит человек с колоссальным опытом, в том числе военным. Поэтому четко признать, что Россия на такие вещи не поведется, не даст себя втянуть. В данном случае, понимая то, что произошла трагедия, Россия потребует полного объяснения по этому поводу, на что азербайджанская сторона абсолютно четно откликнулась», — рассказал Франц Клинцевич.

Лидер российского Союза ветеранов Афганистана также напомнил о высказываниях российских экспертов.