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Назван продукт, помогающий диабетикам снижать уровень сахара в крови

Назван продукт, помогающий диабетикам снижать уровень сахара в крови

Москва, 10 ноября. Включение морских водорослей в рацион может способствовать нормализации уровня сахара в крови, сообщает портал Blood sugar.

Исследования доказали, что популярные на Востоке морские водоросли богаты полезными для здоровья компонентами. Даже небольшое количество этого продукта может внести огромный вклад в общее состояние здоровья.

В частности, морские водоросли помогают при диабете. Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале Nutritional Science, фукоксантин может улучшить контроль сахара в крови. Было обнаружено, что еще одно вещество, называемое «альгинат», которое препятствует скачкам сахара в крови, замедляя всасывание сахара организмом в кровоток.

Кроме того, каждый вид морских водорослей содержит уникальный набор питательных веществ и йода, который они поглощают в концентрированном количестве из океана.

Назван продукт, помогающий диабетикам снижать уровень сахара в крови

Морские водоросли также богаты клетчаткой, питательным веществом, которое, как известно, является одним из лучших стимуляторов хорошего здоровья кишечника. Исследования показывают, что здоровые пищевые волокна могут составлять от 25% до 75% сухого веса морских водорослей, что дает им гораздо более высокое содержание клетчатки, чем большинство фруктов и овощей.

Клетчатка морских водорослей также играет важную роль в снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование на животных показало, что крысы, в чей рацион входил этот продукт, не только значительно снижали уровень плохого холестерина, но и имели более низкие общие триглицериды.

Врачи из Турции недавно назвали продукты, которые могут спровоцировать развитие сахарного диабета, заболевания сердечно-сосудистой системы и вызвать инсульт, передает телеканал «360».

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