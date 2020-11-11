Назван продукт, помогающий диабетикам снижать уровень сахара в крови

Москва, 10 ноября. Включение морских водорослей в рацион может способствовать нормализации уровня сахара в крови, сообщает портал Blood sugar.

Исследования доказали, что популярные на Востоке морские водоросли богаты полезными для здоровья компонентами. Даже небольшое количество этого продукта может внести огромный вклад в общее состояние здоровья.

В частности, морские водоросли помогают при диабете. Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале Nutritional Science, фукоксантин может улучшить контроль сахара в крови. Было обнаружено, что еще одно вещество, называемое «альгинат», которое препятствует скачкам сахара в крови, замедляя всасывание сахара организмом в кровоток.

Кроме того, каждый вид морских водорослей содержит уникальный набор питательных веществ и йода, который они поглощают в концентрированном количестве из океана.

Морские водоросли также богаты клетчаткой, питательным веществом, которое, как известно, является одним из лучших стимуляторов хорошего здоровья кишечника. Исследования показывают, что здоровые пищевые волокна могут составлять от 25% до 75% сухого веса морских водорослей, что дает им гораздо более высокое содержание клетчатки, чем большинство фруктов и овощей.

Клетчатка морских водорослей также играет важную роль в снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование на животных показало, что крысы, в чей рацион входил этот продукт, не только значительно снижали уровень плохого холестерина, но и имели более низкие общие триглицериды.

Врачи из Турции недавно назвали продукты, которые могут спровоцировать развитие сахарного диабета, заболевания сердечно-сосудистой системы и вызвать инсульт, передает телеканал «360».