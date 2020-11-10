Откровенное декольте Пелагеи вызвало бурную реакцию у ее фанатов

Москва, 10 ноября. Известная российская певица Пелагея восхитила своих поклонников новой фотографией в социальных сетях. В своем аккаунте в Instagram девушка выложила снимок со съемок юмористической игры КВН, где она выступает в качестве одного из членов жюри.

Артистка, которая совсем недавно развелась со своим супругом — хоккеистом Иваном Телегиным, предстала перед подписчиками в дерзком образе. Пелагея появилась на съемках КВН с новой прической в стиле каре и в черном платье с большим декольте. Впечатляющий наряд максимально подчеркнул все достоинства ее фигуры, что не было не замечено фанатами певицы.

Откровенное декольте Пелагеи вызвало бурную реакцию у ее подписчиков. Под фотографией в социальной сети появились множественные комментарии, в которых фанаты обратили внимание на необычный для певицы вид. Они заметили, что, вероятнее всего, артистка надела такой вызывающий наряд, поскольку находится в активном поиске нового спутника.

«Шикарная женщина»; «С ума можно сойти»; «Наша Пелагеюшка! Наша гордость и красота! Очень любим и обнимаем!»; «Грудь вот-вот выпадет»; «Надо чаще надевать такие платья», — написали фанаты под записью в Instagram.

Ранее Пелагея продемонстрировала свою спортивную фигуру, опубликовав в социальных сетях снимок с летнего отдыха. Девушка порадовала поклонников фотографией, на которой предстает в бикини на фоне турецкого побережья.