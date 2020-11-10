Российские вертолеты марки «Ми» завоевывают рынки Азии

Новейшие российские вертолеты под маркой «Ми» успешно завоевывают азиатский рынок, в том числе Казахстан. Привлекательными отечественные машины для потребителей в этом регионе делает соотношение цена-качество, заявил ФАН руководитель агентства «Авиапорт», авиаэксперт Олег Пантелеев.

Казахстан на днях обновил свой вертолетный парк: из России в страну доставили два вертолетокомплекта Ми-8АМТ/Ми-171. Согласно договору, заключенному Улан-Удэнским авиационным заводом холдинга «Вертолеты России» и АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», всего до 2022 года для сборки будет поставлено 17 таких комплектов.

Директор авиазавода Леонида Белых в беседе с ФАН назвал это событие началом совместного проекта по развитию авиапромышленности Казахстана.

«Проект по крупно-узловой сборке вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане станет существенным заделом в развитии вертолетостроения. Совместное сотрудничество позволит авиационным предприятиям Казахстана повысить свой научно-технический потенциал», — заявил Белых.

Сборка и адаптация вертолетов под требования заказчика будет выполняться на авиаремонтном заводе №405 в городе Алматы, который имеет наибольшие компетенции в вопросах ремонта и сопровождения жизненного цикла вертолетов этого типа в Центральной Азии.

Леонид Белых отметил, что это предприятие прошло сертификацию не только на местном, но и на международном уровне. Первыми получателями тяжелых российских вертолетов станет Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

По словам авиаэксперта Олега Пантелеева, подобные контракты отвечают интересам обеих сторон.

«Это распространенная мировая практика. Мы говорим о так называемых офсетных программах, предполагающих, что продавец сложной, высокотехнологичной продукции размещает у покупателя часть заказов и передает ему какую-то часть работ, — заявил собеседник ФАН. — С одной стороны, Казахстан получит востребованную авиатехнику, с другой стороны — даст загрузку своей промышленности. А мы получим возможность поставлять запасные части для вертолетов».

Казахстан — не единственный партнер холдинга «Вертолеты России» на азиатском рынке. Давний и надежный клиент — Южная Корея. Недавно Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта этой страны выдало разрешение на эксплуатацию новых образцов российских тяжелых вертолетов Ми-171А2 — нового поколения легендарной «восьмерки».

По мнению генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, Южная Корея сделала первый шаг на пути модернизации своего вертолетного парка.

«Валидация сертификата Ми-171А2 свидетельствует о высоком уровне доверия к российским вертолетам и об их востребованности в этой стране. Это замечательный шанс для Южной Кореи модернизировать парк тяжелых вертолетов, приобретая самую современную версию Милевских машин. А для холдинга «Вертолеты России» это продолжение сотрудничества с давним, традиционным партнером», — заявил ФАН Богинский.

Именно в Южной Корее появились первые российские многоцелевые вертолеты Ка-32 в экспортном исполнении. Они до сих пор используются в различных сферах, например при тушении лесных пожаров. Но, как утверждает Пантелеев, для выполнения более широкого спектра транспортных задач, таких как перевозка пассажиров, грузов, в том числе и на внешней подвеске, более предпочтительны вертолеты Ми-171А2. Тем более что в этой нише отечественные вертолеты превосходят зарубежные аналоги.

«Отечественные машины в этой нише в соотношении «цена-качество» лидируют, у них высокая производительность. Новые модели имеют высокую крейсерскую скорость, хорошую грузоподъемность, оставляют конкурентов позади», — обратил внимание эксперт.

Еще одна азиатская страна, готовая приобретать современные российские вертолеты, — Китай. В 2019 году корпорация Ростех, куда входит холдинг «Вертолеты России», заключила контракт с КНР о поставках 121 современного вертолета, в том числе новых моделей многофункционального Ми-171Е и винтокрылой машины «Ансат» Казанского вертолетного завода.

Отметим, что успеху в Азии продукция российских авиазаводов в Улан-Удэ и Казани обязана демонстрационному туру двух вертолетов Ми-171А2 и «Ансат», пролетевших в 2018 году почти 5000 километров и побывавших в пяти странах региона. После столь впечатляющей демонстрации возможностей этих винтокрылых машин появилось много желающих приобрести новые модели российских вертолетов.