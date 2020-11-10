Шойгу обсудил ситуацию в НКР и САР с министром обороны Турции

Москва, 10 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии.

По информации российского военного ведомства, министры обороны РФ и Турции обменялись мнениями по поводу стабилизации обстановки в Сирии и обсудили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Перемирие в Республике Арцах было объявлено с 00.00 по московскому времени 10 ноября. Договор был подписан президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. После этого в Карабах были направлены миротворцы из РФ.