Владивосток, 10 ноября. На вооружение военно-морского флота России скоро будет принят новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Об этом пишет французское информационное издание Capital, журналисты которого обратили внимание на новый этап опытных испытаний боевого корабля в Японском море. Авторы издания оценили характеристики и боевые возможности разработки российского ВПК, а также рассказали о вооружении, установленном на борту этого корвета.

Авторы материала, в первую очередь, заметили, что российские военные специалисты осуществили передислокацию военного корабля проекта 20380 в Японское море, что не на шутку встревожило французские СМИ. Эксперты оценят возможности оружейных систем, установленных на корвете, а также убедятся, что боевая единица соответствует всем заявленным проектным характеристикам, сообщает информационное издание «ПолитРоссия».

Новый российский корабль проводит учебные стрельбы в рамках программы испытаний. Для поражения условных воздушных целей используется основная корабельная пушка А-190, способная производить около 60 выстрелов в минуту.

«Новый корвет-невидимка «Алдар Цыденжапов» покинул порт Владивосток для проведения испытаний в реальных условиях. В Японском море новейшая «технологическая жемчужина» российского флота уничтожила несколько условных воздушных целей из пушки А-190», — пишут авторы Capital.

Основное артиллерийское оружие, установленное на борту корабля, может также выполнять и другие задачи: открывать огонь по кораблям противника, а также вражеским наземным объектам, находящимся на большом удалении.

Уникальной особенностью нового отечественного корвета является его малозаметность. Корпус специальной конструкции выполнен с применением современных композитных материалов, благодаря чему корабль практически невозможно заметить с помощью радиолокационных средств обнаружения.

«Корвет будет нести службу в стратегических районах России — в Черном или Балтийском море, осуществляя наблюдение за морским судоходством», — резюмируют французские журналисты.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин оценил заявление представителей Варшавы о том, что польские вооруженные силы способны уничтожить российские военные корабли Балтийского флота за считанные минуты.