Опубликованы официальные цены на компьютеры с «яблочным» процессором

Вашингтон, 10 ноября. Компания Apple объявила официальные цены на компьютеры с собственным процессором M1. Новый Mac mini можно будет приобрести за 74,9 тыс. рублей.

Сегодня в Купертино завершилась третья за 2020 год презентация Apple. Мероприятие «Еще кое-что», названное в честь знаменитой фразы Стива Джобса, прошло в онлайн-формате. Глава американской компании Тим Кук представил первые компьютеры Apple на базе ARM-процессоров M1. Новинка появится в устройствах Mac Mini, Macbook Pro и Macbook Air.

В России 13-дюймовый MacBook Air будет стоить от 99,9 тыс. рублей, цена на MacBook Pro с аналогичными конфигурациями составит от 129,9 тыс. рублей, а новый Mac mini можно будет приобрести за 74,9 тыс. рублей.