Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперт раскрыл главную загадку российской ракеты «Гранит»

Эксперт раскрыл главную загадку российской ракеты «Гранит»

Москва, 10 ноября. Уникальная противокорабельная ракета «Гранит», которая стоит на вооружении Военно-морского флота России уже много лет, до сих пор наводит ужас на корабли противника. Об этом заявил российский военный эксперт Сергей Хатылев. В интервью информационному изданию Nation News он подробно рассказал о технических характеристиках и боевых возможностях противокорабельного комплекса, а также раскрыл его главную загадку.

Хатылев, в первую очередь, напомнил, что речь идет о военной разработке, которая значительно опередила свое время. Ракеты «Гранит», созданные советскими специалистами в области ВПК с 1969 по 1982 год, удивляли зарубежных военных экспертов своими характеристиками и боевой мощью. Снаряд, который устанавливается на борту подводных лодок и боевых кораблей, может быть оснащен ядерной боеголовкой. Одной такой ракеты хватило бы для уничтожения целой корабельной группировки противника.

Ракеты «Гранит» до сих пор наводят ужас на военнослужащих НАТО и США одним лишь своим видом. Российские специалисты провели серьезную модернизацию советского комплекса, благодаря чему он может уничтожать корабли и авианосцы противника на дальнем расстоянии, используя данные о местоположении цели с космических спутников.

«На сегодняшний день, после всех доработок, основное достоинство ракеты – это получение указаний из космоса, определение носителя и противокорабельная направленность. Ракета старая, но наводит страх на моряков всего мира. Ни один крупный корабль не оставлял молекул металла после взрыва ядерной боевой части», — заметил эксперт.

По словам Хатылева, главная загадка российской ракеты «Гранит» кроется в секретности этого боевого комплекса. Ни одна страна не смогла повторить успех СССР и создать аналогичное вооружение с похожими характеристиками.

«Загадка оружия заключается в том, что про эту ракету не было много сказано. Китайцы сделать такую ракету не могут, а Россия им не продаст такую технологию», — резюмировал специалист.

Ранее американский военный эксперт Калеб Ларсон обратил внимание, что Россия планирует оснастить свои подводные лодки новой гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Новости партнеров