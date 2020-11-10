Эксперт раскрыл главную загадку российской ракеты «Гранит»

Москва, 10 ноября. Уникальная противокорабельная ракета «Гранит», которая стоит на вооружении Военно-морского флота России уже много лет, до сих пор наводит ужас на корабли противника. Об этом заявил российский военный эксперт Сергей Хатылев. В интервью информационному изданию Nation News он подробно рассказал о технических характеристиках и боевых возможностях противокорабельного комплекса, а также раскрыл его главную загадку.

Хатылев, в первую очередь, напомнил, что речь идет о военной разработке, которая значительно опередила свое время. Ракеты «Гранит», созданные советскими специалистами в области ВПК с 1969 по 1982 год, удивляли зарубежных военных экспертов своими характеристиками и боевой мощью. Снаряд, который устанавливается на борту подводных лодок и боевых кораблей, может быть оснащен ядерной боеголовкой. Одной такой ракеты хватило бы для уничтожения целой корабельной группировки противника.

Ракеты «Гранит» до сих пор наводят ужас на военнослужащих НАТО и США одним лишь своим видом. Российские специалисты провели серьезную модернизацию советского комплекса, благодаря чему он может уничтожать корабли и авианосцы противника на дальнем расстоянии, используя данные о местоположении цели с космических спутников.

«На сегодняшний день, после всех доработок, основное достоинство ракеты – это получение указаний из космоса, определение носителя и противокорабельная направленность. Ракета старая, но наводит страх на моряков всего мира. Ни один крупный корабль не оставлял молекул металла после взрыва ядерной боевой части», — заметил эксперт.

По словам Хатылева, главная загадка российской ракеты «Гранит» кроется в секретности этого боевого комплекса. Ни одна страна не смогла повторить успех СССР и создать аналогичное вооружение с похожими характеристиками.

«Загадка оружия заключается в том, что про эту ракету не было много сказано. Китайцы сделать такую ракету не могут, а Россия им не продаст такую технологию», — резюмировал специалист.

Ранее американский военный эксперт Калеб Ларсон обратил внимание, что Россия планирует оснастить свои подводные лодки новой гиперзвуковой ракетой «Циркон».