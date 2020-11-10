Малышева рассказала о дешевом средстве, помогающем при COVID-19

Москва, 10 ноября. Теледоктор Елена Малышева рассказала, как аспирин помогает в борьбе с коронавирусом.

Гость программы Малышевой на Первом канале кардиолог Симон Мацкеплишвили сообщил, что пациенты с коронавирусом, принимавшие небольшие дозы аспирина для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, быстрее выздоравливали.

«Им реже требуется госпитализация, даже в случае госпитализации реже требуется искусственная вентиляция легких», — добавил он.

Малышева уточнила, что аспирин на сам вирус никак не действует, однако он может улучшать самочувствие пациентов, препятствуя образованию тромбов.

«Все, что мы говорим про аспирин сегодня — для взрослых», — подчеркнула теледоктор, предупредив, что детям не стоит давать препараты с ацетилсалициловой кислотой.

Мацкеплишвили отметил, что нужно продолжать принимать аспирин, назначенный врачом, но нельзя начинать делать это без консультации с медиками.

С понедельника в Москве и многих российских регионах начали действовать более жесткие ограничения из-за пандемии COVID-19. В частности, в столице до 15 января в столице будут закрыты ночные клубы, студенты колледжей и вузов будут переведены на дистанционное обучение. Временно прекращается проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей. Подробно об ограничениях в регионах читайте в специальном материале ФАН.