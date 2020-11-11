Крашенинников раскрыл главный смысл работы Госсовета

Государственный совет не будет дублировать функции других структур, его деятельность в первую очередь направлена на создание лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений. Об этом в интервью ФАН заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о новом статусе Госсовета. Документ занимает первое место в повестке заседания палаты на 11 ноября. Автором инициативы выступил президент РФ Владимир Путин, и на три чтения отведены кратчайшие сроки.

Крашенинников, который является официальным представителем президента при рассмотрении документов в обеих палатах парламента, напомнил ФАН, что концепция законопроекта направлена на развитие обновленных положений Конституции.

«Отдельные вопросы функционирования публичной власти отражены в уже принятых законах о правительстве РФ и о Конституционном суде РФ. Законопроект о Государственном совете — важное продолжение этой работы», — уточнил депутат.

Известно, что в состав Госсовета под управлением главы государства войдут председатель правительства, спикеры обеих палат парламента, глава Администрации президента РФ, руководители регионов. Кроме того, президент может подключить к работе Госсовета представителей политических партий, фракции которых представлены в Госдуме.

О том, что полномочия Госсовета пропишут в отдельном законе, речь ведется почти год — с тех пор как на рассмотрение депутатов поступили президентские поправки в Конституцию. В них впервые в истории новой России было раскрыто понятие «публичной власти» и объяснялось, что это федеральные, региональные и местные органы власти в их совокупности.

«Госсовет теперь уже законодательно будет наделен функциями по рассмотрению вопросов взаимодействия органов публичной власти, обсуждению основных направлений внутренней и внешней политики страны. Члены Госсовета смогут проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию», — объяснил Павел Крашенинников.

А вот вносить на рассмотрение Госдумы законопроекты члены Госсовета не смогут, хотя получат возможность рассматривать инициативы общегосударственного значения по предложению президента, а также принимать решения о необходимости корректировки законодательства.

Отдельно в законопроекте сказано, что президент при необходимости сможет возложить на Госсовет иные задачи, имеющие важное государственное значение. Но какие именно, не уточняется.

Это вам не «кот в мешке»

Госсовет существует в России с 2000 года, но только после принятия поправок его упоминание появилось в Конституции. На заседаниях Госсовета обсуждаются отношения Центра и регионов, важнейшие вопросы государственного строительства, исполнение законов различными органами власти, проекты бюджета и кадровая политика. Однако никаких решений по этим темам Госсовет принимать самостоятельно не может. Единственно, если Госсовет решит, что нужно принять или поменять какой-то закон, то проект вносится в Госдуму «в порядке законодательной инициативы президента РФ».

Акцент на том, что Госсовет получил обязанность следить за выполнением запланированных показателей регионов, сделали в Совете Федерации.

«Да, пока нам не ясен регламент работы Госсовета, ее порядок, мы можем только предполагать, — сказал в беседе с ФАН заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. — Но мне это видится так: из регионов будет собираться информация, проходить тщательный анализ, после которого станут видны те аспекты, из-за которых возникают расхождения с планами развития субъектов федерации. Все решения по устранению недочетов также должны приниматься незамедлительно».

Башкин считает, что одна из задач Госсовета — формирование позиции, которая будет предлагаться президенту в первую очередь для принятия точечных решений по тому или ному региону. Сенатор подчеркнул, что это будет делаться для оказания помощи гражданам и повышения их уровня жизни.

Свой прогноз в рамках предстоящей работы Госсовета сделал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он предрек скорый крах многих межведомственных комиссий и рабочих групп. В интервью ФАН политолог отметил, что Госсовет оптимизирует работу публичной власти. Поэтому Мухин считает, что надо перестать огульно рассуждать о неясности полномочий этого органа и вникнуть в ситуацию.

«Госсовет — это вам не «кот в мешке», и если внимательно читать проект закона, то разобраться несложно», — резюмировал эксперт.

Колесо изобретать не пришлось

Государственный совет существовал еще в Российской Империи — он появился в 1810 году и являлся высшим законосовещательным учреждением. Членов Совета назначал и увольнял император. Ими могли стать любые граждане вне зависимости от сословной принадлежности, чина, возраста и образования. Но большинство членов было из дворян.

В 1906 году орган стал законодательным, превратившись фактически в верхнюю палату парламента. Половина членов избиралась, половина назначалась царем. В таком виде он просуществовал до падения империи в 1917 году.

Уже на закате советской власти, в сентябре 1991 года, в стране появился похожий на современный Госсовет орган. Он состоял из президента СССР и глав пятнадцати союзных республик. Планировалось, что на заседаниях будут согласованно обсуждаться вопросы внутренней и внешней политики, затрагивающие общие интересы государства. Потом был Государственный совет при президенте РСФСР, но он просуществовал несколько месяцев.

Активно разрабатывались проекты закона о Госсовете в 1995–1997 годах. Планировалось, что в его состав войдут главы регионов, но тогда из них собиралась верхняя палата парламента — Совет Федерации. А в 2000 году процесс формирования Совфеда был изменен, и глав регионов сменили их постоянные представители. Тогда члены верхней палаты парламента обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о создании Государственного совета — органа, который мог бы взять на себя часть работы, связанной с проблемами регионов России.

26 июля 2000 года был принят закон о порядке формирования Совета Федерации, и уже на следующий день президент подписал распоряжение, в котором одобрил предложение о создании Госсовета.

Сегодня Госсовет состоит из председателя — президента России, председателей обеих палат Федерального Собрания, глав регионов, руководителей фракций Государственной думы, а также полномочных представителей президента в федеральных округах. На официальном сайте президента Совет называется «совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти».

Деятельность Госсовета ведется в 16 рабочих группах. Среди них — «Экономика и финансы», «Здравоохранение», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Туризм». Руководит каждой из групп один из глав регионов. Заседания Госсовета проходят не реже трех раз в год, но по решению президента также могут проводиться и внеочередные заседания.