Военный эксперт назвал основу ядерной триады России

Президент России Владимир Путин заявил о продолжении модернизации российского ядерного вооружения. Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии ФАН назвал основу ядерной триады России.

Глава государства на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) отметил, что ядерная триада остается ключевой гарантией военной безопасности России, а также глобальной стабильности.

«Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие», — заявил Путин.

Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, что для перспектив российских ядерных сил важно, чтобы у потенциального противника не было высокоточного оружия, способного поражать наши стратегические носители в местах базирования и дислокации, а также появление перспективных средств противоракетной обороны противника.

«У нас идет плановая модернизация стратегических ядерных сил, основу нашей ядерной триады составляют твердотопливные ракетные комплексы, разработки и производства корпорации Московский институт теплотехники (МИТ). Это комплексы РС-24 «Ярс» и «Тополь-М» шахтного и мобильного базирования, для морской составляющей триады — твердотопливные межконтинентальные ракеты «Булава», носителями которых являются атомные подводные лодки стратегического назначения класса «Борей», — рассказал эксперт.

Коротченко добавил, что сохранять ядерные силы России позволяет модернизация, поступление новых ракетных комплексов в войска и наличие развитого комплекта средств преодоления потенциальной противоракетной обороны.

«Стратегические ядерные силы России поддерживают стратегический баланс с другими ядерными державами, поэтому это первостепенный предмет внимания как руководства государства, так и Вооруженных сил России», — подытожил Коротченко.

В ходе совещания во вторник Путин также сообщил, что Россия передала в США свои предложения по новому уравнению безопасности.