Apple представила новые MacBook на собственном процессоре

Вашингтон, 10 ноября. Корпорация Apple представила процессор собственного производства для ПК и ноутбуков.

В Купертино стартовала онлайн-презентация Apple «Еще кое-что» (One More Thing), названная в честь знаменитой фразы Стива Джобса.

В этом году в Apple анонсировали постепенный отказ от процессоров Intel для ПК, пообещав к концу года презентовать первые свои компьютеры на базе ARM-чипов Apple Silicon. Представленный на презентации процессор получил название M1. Подчеркивалось, что «это первый чип, созданный специально для Mac».

The first Apple Silicon Mac is the #MacBookAir ????????‍♂️



The fact it can edit 4K video... is just mind blowing! #AppleEvent pic.twitter.com/5IS7dbCTzD — Hans Haupt (@HansHaupt) November 10, 2020

«Это удивительно функциональный чип», — сообщил представитель компании.

В эфире показали новый MacBook Air с M1. Компания обещает, что у гаджета теперь значительно увеличится производительность, поскольку ноутбук в три раз быстрее аналогичной модели от Windows. При этом отмечается, что ноутбук будет без кулера и «абсолютно тихим» во время работы.

По заверению Apple, ноутбук будет держать заряд до 18 часов при просмотре видео. Цена стартует от 999 долларов.