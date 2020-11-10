«Истерика» Киева из-за консульства Никарагуа в Крыму насмешила политологов

Москва, 10 ноября. Угрозы Украины ввести против Никарагуа санкции оставят равнодушными власти латиноамериканской страны, заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

10 ноября в Крыму открылось почетное консульство Никарагуа. Таким образом, консульство стало первым зарубежным консульским учреждением на полуострове. В 2014 году латиноамериканская страна стала одной из немногих сразу признавших референдум на полуострове.

В интервью «ПолитЭксперту» крымский политолог Владимир Джаралла, принимавший участие в торжественном открытии консульства, заявил, что этот факт является началом официального признания полуострова российской территорией.

Киев отреагировал на событие традиционно — пригрозив ввести ограничительные меры против Никарагуа. С предложением ввести секторальные санкции украинское правительство обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

По мнению Джараллы, в Никарагуа проигнорируют украинские санкции.

«Там к подобным истерикам относятся равнодушно. Ограничения будут носить символический характер. Те же самые санкции они могли ввести против Луны или против природы, то есть исключительно для собственного самоудовлетворения», — отметил он.

Сенатор Сергей Цеков, оценивая важность открытия первого зарубежного консульства в регионе, отметил, что крымчане равнодушны к чьему-то признанию, главное, чтобы Россия признавала присоединение Крыма, и местные жители этого хотели.

При этом оба политолога пока называют слишком оптимистичным предположение о том, что остальные страны, признавшие Крым (Венесуэла, Северная Корея, Сирия, Судан, Куба, Армения, Боливия), последуют примеру Никарагуа.