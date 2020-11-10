Путин прокомментировал террористическую активность в Ливии и Йемене

Москва, 10 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что Ливия и Йемен являются регионами с повышенной террористической активностью.

На видеоконференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава РФ подчеркнул, что в странах существует политическая нестабильность. По его словам, влияние запрещенных группировок делает государства источниками экстремистской идеологии.

Путин отметил, что перемещение террористов из Ливии и Йемена представляет угрозу и эскалирует кризис. Радикально-исламистские формирования функционируют также на территории Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что запрещенная в РФ организация ИГ1 активизировалась в ливийской Сабрате. Джихадисты вывесили флаги с собственной символикой после того, как город захватило Правительство национального согласия (ПНС), которое сотрудничает с «Братьями-мусульманами» и «Аль-Каидой»1 (запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.