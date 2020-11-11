В России предлагают разрешить работу курительных клубов

В России в очередной раз предлагается смягчить антитабачный закон. Кальянным хотят разрешить официально превратиться в клубы для курильщиков. В Госдуме уже ведется работа над законопроектом, разрешающим такие курительные клубы.

Автор инициативы, первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов, сообщил ФАН, что планирует внести проект закона на рассмотрение нижней палаты парламента уже в конце ноября. Впрочем, в профильном думском комитете высказались против этой идеи.

Для кого нужны курительные клубы?

Новеллой Катасонова вносятся изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В инициативе предлагается разрешить работу курительных клубов, в которых допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов на основании решения собственника. Также дается определение «курительного клуба».

«Курительный клуб — юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее зрелищно-развлекательную деятельность для членов таких клубов, в том числе деятельность по созданию условий для курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальяна лицами, достигшими восемнадцатилетнего возраста, в изолированном помещении, которое оборудовано системой вентиляции», — говорится в тексте законопроекта.

В нашей стране курение в общественных местах запрещено, напомнил ФАН Катасонов. При этом раньше никотинозависимые люди могли свободно воспользоваться заменителем сигарет, добавил он.

«Я против курения в заведении общественном питания, но мы должны дать возможность людям с никотиновой зависимостью потребить никотин в той форме, в которой удобно: нагреваемый или жевательный табак, кальян, электронные сигареты и так далее», — сказал депутат.

Он сообщил, что направил запросы в Роспотребнадзор и Минпромторг о том, что будет с теми комнатами, где до этого потреблялись альтернативные виды курения. В ответ депутат получил пояснения, что использование альтернативного курения допустимо, но не в местах общепита. Так, в ответе Минпромторга указывается, что помещения, в которых не оказываются услуги общественного питания, могут быть предназначены для предоставления услуг по организации досуга посетителей, иных услуг или иных целей.

«Получается, в местах, где не предоставляют услуг общепита, курить можно, но законодательно это не закреплено. Это трактовка Минпромторга и Роспотребнадзора, поэтому важно это узаконить, чтобы не было коррупционной составляющей, — сказал Катасонов. — Не нужно людей выгонять на улицы. Считаю, что эта инициатива законодательно урегулирует тот общественный договор, который произошел между курильщиками и некурильщиками».

ФАН направил запрос в Минздрав России с целью узнать позицию ведомства по соответствующему законопроекту и обещает ознакомить читателей с ответом, как только он придет.

Врачи — против

В профильном комитете нижней палаты парламента мнения разделились.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин в разговоре с ФАН выступил против предложения Катасонова. Он отметил, что в России последовательно создается новая система по регуляции потребления табака и никотиносодержащих средств.

«Наша общая задача — максимально снизить потребления табака. Ведь в стране от 350 до 400 тысяч человек сегодня гибнут из-за болезней, вызванных потреблением табака. Меня волнует факт того, что это высокий риск любой онкологии. Сегодня есть доказательства, что потребление табака беременными женщинами является фактором риска», — объяснил он.

Говорин подчеркнул, что ограничительные меры способствуют уменьшению потребления табака, но несмотря на усилия, ситуация остается чрезвычайно напряженной. Особенно, по его словам, распространено курение среди молодых людей и девушек. В то же время среди подростков, наоборот, отмечается снижение числа курильщиков.

«Любые ослабляющие антитабачное законодательство предложения, в том числе курительные клубы, невольно являются формой рекламы, привлечения. А я считаю, что дополнительные посылы, побуждающие потреблять табак, не нужны», — заключил Говорин.

Его коллега по комитету, доктор медицинских наук Борис Менделевич, также убежден, что борьба с никотиновой зависимостью — это наиважнейшая задача. И те изменения, которые постоянно вносятся в антитабачное законодательство, совершенно верны и отражают целенаправленную позицию государства.

Менделевич рассказал ФАН, что в России — около 35 млн курильщиков. При этом врач отметил, что курение — это не забава, а медицинское заболевание, и люди курят не из-за того, что им хочется, а потому что они больны.

По словам депутата, принимая законы, нужно думать обо всех, кого они затрагивают, в том числе и о пассивных курильщиках, которые не должны страдать.

«Чисто теоретически, наверное, вполне возможно создание неких закрытых помещений, где с согласия собственника и всех присутствующих заведение может предоставлять что-то вроде курительного клуба, — добавил парламентарий. — Однако надо понимать, что от табака страдает не только курильщик, но и тот, кто находится рядом, то есть пассивные курильщики. Если теоретически представить возможность отделить одних от других, то есть вероятность создания подобных заведений».

Мечта табачных компаний

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков заявил ФАН, что курительные или сигарные клубы — это давняя мечта табачных компаний.

Эксперт напомнил, что еще в 2013 году при принятии антитабачного закона производители сигарет пытались внести такие поправки через лояльных им депутатов.

«Смысл подобных предложений в том, что любой ресторан или кафе смогут назвать себя курительным клубом. Фактически это будет означать отмену запрета курения табака и других смесей в общепите. Другими словами, это попытка ликвидировать эффективную меру, обеспечившую помещения без табачного дыма и внесшую вклад в снижение заболеваемости и смертности в стране», — заявил Виктор Зыков.

Он считает, что этой идеей россиянам предлагают сделать огромный шаг назад.

«Все люди вздохнули свободно, когда курение запретили. Они стали чаще ходить в рестораны, в том числе всей семьей, вместе с детьми, проводить там больше времени, — подчеркнул Зыков. — В настоящее время делать такие предложения — значит не понимать, в каком направлении движется страна, какие усилия предпринимаются для улучшения общественного здоровья».

Напомним, что курение табака в российских кафе и ресторанах запрещено с 1 июня 2014 года. С 30 октября 2020 года не допускается также потребление никотинсодержащей продукции (системы нагревания табака, электронные сигареты, вейпы) или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита.