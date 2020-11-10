Психолог Перелыгина объяснила, почему Меган Маркл сбежала от мужа в Мексику

Актриса Меган Маркл решила отдохнуть от своего супруга принца Гарри и сбежала от него в Мексику. Причиной такого неожиданного решения Маркл стала ссора с принцем Гарри. Психолог Елена Перелыгина рассказала ФАН, могла ли королевская чета избежать скандала.

Издание New Idea сообщило, что Маркл захотела побыть одна, не уточнив, как долго будет находиться вдали от мужа. Причиной размолвки между супругами якобы стали выборы президента США — актриса активно призывала голосовать за Джо Байдена. Кроме того, во время ссоры принц Гарри пожаловался, что из-за переезда он не может видеться с семьей и друзьями.

По словам Перелыгиной, отношения коронованных персон мало чем не отличаются от отношений обычных людей по своим моделям. Психолог обратила внимание, что статусные мужчины, коим является принц Гарри, зачастую стараются подчинить женщину своей жизни, растворить ее в себе, нивелировать ее жизненные потребности.

Перелыгина добавила, что конфликты случаются в жизни всех пар, что совершенно нормально. Важно не избегать конфликтов, а находить их решения, объяснила психолог.

«Все мечтают о жизни без конфликтов, но это совершенно неправильно. Вопрос не в том, чтобы не вступать в конфликт, а вопрос в том, как их разрешать. Я считаю, что как в жизни обычного человека, так и в жизни таких персон нужно просто не накапливать претензии, а действовать step-by-step, исходя из ситуации. Если что-то вызывает протест, то нужно сразу попытаться это разрешить, а не ждать, когда произойдет естественный взрыв, за этим следует расставание и жизненные надломы», — заявила специалист.

Кроме того, психолог обратила внимание, что Меган Маркл — женщина с высоким интеллектуальным и эмоциональным потенциалом. Она могла интуитивно почувствовать, что временная разлука будет правильным ходом. Женщина, которая стала женой принца и прошла через препятствия на этом пути, не могла сделать опрометчивый шаг, уверена Перелыгина.

«Иногда люди делают какие-то рискованные шаги на пути к гармонии, потому что иначе нельзя. Может быть, если бы они учли мои рекомендации и не накапливали в себе негатив, то ей бы не пришлось уезжать», — подытожила эксперт.

На фоне ссоры с супругой Гарри продолжает сильно терять в популярности на родине. Большинство опрошенных британцев признались, что внук королевы бросил их. Многие винят в этом его супругу Меган Маркл.