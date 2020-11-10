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Арабский парламент назвал тунисский форум поворотным моментом для Ливии

Арабский парламент назвал тунисский форум поворотным моментом для Ливии

Каир, 10 ноября. Председатель арабского парламента Адель аль-Асуми заявил, что Форум политического диалога в Тунисе — это поворотный момент в разрешении ливийского кризиса.

Политик считает, что переговоры под эгидой ООН станут важным шагом по достижению стабильности в стране. По его мнению, для реализации перемирия необходимо обратиться к конструктивному обсуждению и интересам жителей североафриканского государства.

Асуми поблагодарил представителей Туниса за организацию переговоров, которые способствуют восстановлению суверенитета Ливии. Арабский парламент также готов оказать поддержку стране в политическом и экономическом плане.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ряд держав уже высказались о форуме, который стартовал 9 ноября 2020 года. Так, МИД Германии назвал заседания «новой вехой» на пути к перемирию в государстве.

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