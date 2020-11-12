Комик Илья Соболев: Шутки про коронавирус уже никому неинтересны

Санкт-Петербург, 11 ноября. Комик Илья Соболев рассказал ФАН об индустрии юмора в эпоху пандемии. Выступления юмористов проходят на разных площадках, организаторы стараются ограничивать число посетителей.

«Есть ощущение, что людям уже не так страшно. Все к коронавирусу спокойно относятся, крупу не скупают. Я планирую на будущее выступления, конечно, но это пока под вопросом все. Можно запланировать, а потом кто-нибудь придумает, что нельзя выступать в больших помещениях. И все…», — поделился Илья Соболев.

Комик признался, что у него из-за пандемии сорвался тур. Выступления планировались не только в России, но в других странах, в том числе и США. Пока что стендапы перенесены на 2021 год.

«Я в таком состоянии непонятном прибываю, вы знаете — это, наверное, какая-то новая реальность, и ее еще все не осознали — ни врачи, ни обычные люди. «Что это какое? Как это работает? И насколько это долго?» — вопросы без ответов. И шутки про коронавирус уже никому не интересны. Все уже отсмеялись», — подытожил Соболев.

Напомним, ранее комика Илью Соболева задержали в Петербурге за езду без прав.