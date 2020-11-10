Эрдоган высоко оценил роль России в урегулировании карабахского конфликта

Москва, 10 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил роль России в невоенном разрешении карабахского конфликта. Информацию об этом передает Кремль.

Свое мнение турецкий лидер высказал в рамках разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Политики отметили необходимость и значимость соглашения о перемирии в Карабахе, благодаря которому удалось остановить ожесточенные бои в регионе.

Накануне президент России, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали трехсторонний документ о завершении войны в карабахской республике. Режим полного прекращения боевых действий вступил в силу с 00.00 по мск времени 10 ноября.