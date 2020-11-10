Франц Клинцевич: Протесты в Ереване организуют провокаторы

Лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич считает, что за действиями инициаторов протестов в Ереване против примирения враждующих сторон в Нагорном Карабахе стоят провокаторы, преследующие свои политические и иные интересы. Об этом он заявил в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Дорога к миру / Итоги выборов в США».

«Как правило, люди, которые поднимают такой шум, когда возникает реальный конфликт, их там нет, они находятся где-то вдалеке. Это суть и психология профессиональных провокаторов. Что там происходит, я до конца не знаю, но эта категория людей там есть, которые вводят в заблуждение честных и порядочных людей», — заявил Франц Клинцевич.

По мнению лидера российского Союза ветеранов Афганистана, протесты в Ереване организуют силы, которые недовольны руководством Армении, и используя недовольство граждан Армении итогами войны в Нагорном Карабахе, пытаются достигнуть своих политических целей, не отдавая себе отчет в том, к каким последствиям могло привести продолжение войны.

«Лично для меня, имеющего много претензий к тому, что делал Пашинян — он своими шагами в моих глазах поднял авторитет, потому что он объявил мир. В противном случае были бы большие проблемы, не ясно, был бы или не был Нагорный Карабах. И вообще государственный суверенитет Армении в этих условиях был бы под серьезным сомнением», — отметил Франц Клинцевич.

Российский политик уверен, что большинство граждан Армении и Азербайджана нацелены на мирное сосуществование друг с другом. Примером чего является бесконфликтная жизнь армян и азербайджанцев в Российской Федерации.