Великобритания поприветствовала успехи ливийского форума в Тунисе

Лондон, 10 ноября. Министерство иностранных дел Великобритании назвало встречу в Тунисе возможностью достичь всеобъемлющего мира в Ливии.

Накануне стартовал Форум политического диалога. Представители Востока и Запада сели за стол переговоров, чтобы согласовать законодательные и конституционные основы для проведения выборов президента и формирования нового правительства страны.

Британский МИД заявил, что встреча в Тунисе дает возможность добиться реального прогресса на пути к инклюзивному перемирию в Ливии. В сообщении ведомства также говорится о «строительстве нового государства» на основе женевских соглашений.

Представители Лондона призывают стороны конфликта и международное сообщество воспользоваться этим моментом и поддержать миссию ООН, которая привнесла большой вклад для перехода от военного разрешения кризиса к политическому.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что МИД Германии назвал форум в Тунисе «новой вехой» на пути к миру в Ливии.