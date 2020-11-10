Москва, 10 ноября. Концертный директор и секретарь Михаила Жванецкого Олег Сташкевич рассказал о том, что смерть знаменитого писателя наступила из-за его хронических болезней.

Сташкевич отметил, что сатирик незадолго до кончины стал проводить больше времени в постели. Однако даже в таком положении к нему приходили новые идеи для создания неповторимых текстов, передает издание «Интересная Россия».

Информация о смерти писателя появилась 6 ноября. Его похороны состоялись спустя несколько дней на Новодевичьем кладбище, куда пришли семья и близкие писателя-сатирика, чтобы почтить его память. Поклонники творчества деятеля искусства не смогли посетить мероприятие из-за пандемии коронавирусной инфекции.