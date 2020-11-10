Яна Рудковская назвала Тину Канделаки мужественной женщиной

Москва, 10 ноября. Известная телеведущая и одна из самых скандальных продюсеров шоу-бизнеса Яна Рудковская поздравила с днем рождения генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки. В разговоре с ФАН Рудковская назвала журналистку мужественной женщиной.

«Я поздравлю ее еще не раз: я всех своих близких друзей всегда поздравляю лично. Она — мужественная женщина», — заявила Рудковская и добавила, что вечером собирается увидеться с именинницей.

К сожалению, сама Тина сегодня не нашла времени поговорить с ФАН. Даже в свой день рождения телеведущая работала — была на совещании.

Сегодня Тина Канделаки отмечает свой 45-й день рождения. В этот день знаменитость написала письмо самой себе в прошлое, призвав 16-летнюю Тину «идти вперед молча» и помнить, что «обсуждают только тех, кто что-то делает».

Канделаки — одна из самых обсуждаемых медийных персон в России. В соцсетях хейтеры неоднократно обрушивали на телезвезду потоки брани, критикуя то внешний вид, то поведение, то отдельные высказывания. Журналистка к этому относится философски: недавно она обратилась к хейтерам, призвав их не стесняться выпускать пар и продолжать писать ей колкости в соцсетях.

За годы работы Тина Канделаки построила блестящую карьеру. Журналистка получила множество наград и стала генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». В прошлом она вела такие популярные передачи, как «Самый умный» и «Детали». Канделаки дважды была замужем, родила дочь Меланию и сына Леонтия.