Стали известны численность и оснащение российских миротворцев в Карабахе

Москва, 10 ноября. Направленные в Нагорный Карабах подразделения 15-й миротворческой бригады ВС РФ имеют самое современное вооружение и экипировку.

По данным MK.Ru, в Карабах были направлены российские военнослужащие, которые проходят службу по контракту. Численность бригады составляет две тысячи человек. Российские миротворцы оснащены самым современным вооружением и экипировкой. В распоряжении бригады есть боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

Гусеничная машина БМД-4М вооружена 100-миллиметровой пушкой, артиллерийским средством поддержки пехоты 2А70, а также 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и пулеметом ПКТ-М. Кроме того, в распоряжении бригады есть современные средства радиоэлектронной борьбы и многофункциональные беспилотные комплексы «Орлан-10», передает «Утро.ру».

Напомним, 10 ноября главы РФ, Азербайджана и Армении подписали соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, которое предполагает размещение российских миротворцев на линии соприкосновения сторон.