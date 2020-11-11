Беременных женщин в Пензе отказываются переводить на удаленку

Беременных жительниц Пензенской области не переводят на дистанционный режим работы, как того требует постановление губернатора. Об этом в интервью ФАН сообщили будущие мамы, столкнувшиеся с проблемой невозможности соблюдения рекомендованной для них самоизоляции.

Напомним, что в тексте документа «О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27» от 10 ноября 2020 года говорится о необходимости, во-первых, соблюдения беременными женщинами режима самоизоляции, во-вторых, организации перевода занятых беременных женщин на дистанционный режим работы.

Несмотря на то, что постановление уже вступило в силу, многие работодатели региона не спешат отправлять женщин в положении домой. Как стало известно ФАН, даже заболевание коронавирусной инфекцией нескольких сотрудников не вынуждает начальство соблюсти необходимые профилактические меры.

«Беременные как работали, так и работают. На удаленку никто не переводит. Мы не люди что ли? Или только беременные с администрации имеют на это право? На работе уже есть заболевшие. В сложившейся ситуации становится очень страшно за себя и за здоровье будущего ребенка. Ко мне даже врач отказался приходить, когда я приболела. Извините, но это безобразие. И мы еще рассуждаем о будущем нашей нации», — рассказала ФАН беременная пензячка.

«Я очень хочу уйти на самоизоляцию, так как в моей организации начали заболевать люди. Некоторых увозят на скорой. У меня больше половины срока. Работодатель не горит желанием, чтобы сотрудники работали удаленно или хотя бы с гибким графиком. Мне страшно за ребенка, я даже не знаю что делать, если мы заболеем. Люди выкладывают ужасные фотографии из больниц, где больные чуть ли не на полу лежат. Как мне с моим положением там лечиться?» — поделилась с ФАН беременная жительница города Никольска Пензенской области.

«Работаю в сетевом магазине. Хотела уйти на самоизоляцию и выполнять свои обязанности дистанционно. Но администрация магазина говорит, что не было такого распоряжения. Видимо слова губернатора для них не являются распоряжением. Тогда для кого этот режим готовности постоянно продлевают и дополняют, если его никто не соблюдает? И в маршрутках все без масок, и в магазинах никакой дистанции. Вот теперь беременных обещали домой отправить, но не отправляют. Я очень боюсь за ребенка. Если и дальше такое продолжится — уволюсь. Здоровье дороже», — рассказала ФАН жительница Пензы.

Напомню, что ранее все беременные женщины, занимающие те или иные должности в правительстве Пензенской области, были переведены на удаленку по личному распоряжению Ивана Белозерцева.

«Все беременные женщины, работающие в правительстве Пензенской области, сегодня отправлены на дистанционный режим работы. Поручаю всем главам муниципальных образований, руководителям госорганов принять решение по организации работы беременных женщин, разработать соответствующие документы для проведения этой работы в подведомственных учреждениях», — заявил глава региона на одном из совещаний в правительстве.

Также в ходе одной из видеоконференций Белозерцев обратился к руководителям частных предприятий и организаций в сферах промышленности, сельского хозяйства, услуг и в других отраслях с просьбой принять аналогичное решение.

«Я обращаюсь к руководителям предприятий. Прошу проявить социальную ответственность, понимание и издать распорядительные документы, которые позволили бы создать беременным женщинам необходимые условия для дистанционной работы. Этим мы внесем свой вклад в поддержку материнства и детства. Нужно сделать все для сохранения жизни и здоровья будущих детей», — подчеркнул губернатор.

В Пензенской области продолжает сохраняться напряженная эпидемиологическая обстановка. Каждый день коронавирус подтверждается, в среднем, у 170 человек. Болезнь не обошла стороной и губернатора области Ивана Белозерцева, который в настоящий момент находится на домашнем лечении вместе со своей супругой.