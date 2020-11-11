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Пензенский минздрав рассказал, кому нужно сдавать тест на коронавирус

Пензенский минздрав рассказал, кому нужно сдавать тест на коронавирус

Пенза, 11 ноября. Министерство здравоохранения Пензенской области озвучило категории людей, которым в обязательном порядке проводится тест на выявление новой коронавирусной инфекции. Соответствующая заметка появилась на официальном сайте минздрава.

Как стало известно ФАН, тест на наличие коронавируса будет проводиться: людям, прибывшим на территорию России с наличием симптомов заболевания; контактировавшим с больными COVID при появлении симптомов; пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония»; работникам медорганизаций, имеющим риск заразиться; лицам старше 65 лет при появлении симптомов; пациентам перед плановой госпитализацией; пациентам стационаров при появлении симптомов; лицам, находящимся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых; детям из коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний.

Кроме того, добавил минздрав, в Пензенской области тест также проводят детям и беременным женщинам, имеющим респираторную симптоматику.

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