Кэти Перри подверглась травле со стороны демократов из-за поста в Twitter

Вашингтон, 10 ноября. Американская исполнительница Кэти Перри подверглась травле со стороны сторонников кандидата на пост главы Белого дома от демократов Джо Байдена.

Как стало известно, артистка посвятила статью в социальной сети Twitter своим родным, которые голосовали за действующего американского лидера Дональда Трампа.

«Я все равно их люблю и я рядом. Семья превыше всего», — написала Кэти Перри.

Поклонники Демократической партии с агрессией восприняли этот пост и накинулись на исполнительницу с необоснованной критикой.

Выборы главы американского государства состоялись 3 ноября 2020 года. Главными претендентами на пост президента стали республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.