Белозерцев ответил на просьбы родителей перевести школьников на удаленку

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на просьбы родителей о переводе школ и детских садов на дистанционный формат обучения. По словам главы региона, по окончании каникул пензенские школы продолжат свою деятельность в привычном виде, а решение о посещении детьми детских садов остается за родителями.

На личной странице в соцсети «ВКонтакте» Белозерцев уточнил, что в любой момент решение может быть изменено, так как эпидобстановка в регионе постоянно меняется.

«Детские сады в период действия режима повышенной готовности ребятишки могут посещать по усмотрению родителей, опекунов, попечителей. Что касается школ, то о массовом дистанционном обучении речи сейчас не идет. Мониторинг ситуации с коронавирусом ежедневный, дополнительные решения – по ситуации. Она сложная. Контроль по всем направлениям будет усилен», — написал Иван Александрович.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, жители Пензенской области в вопросе о необходимости введения дистанционного обучения в школах и детсадах разделились на два лагеря. Одни утверждают, что в условиях нынешней эпидемиологической обстановки дистанционное обучение нужно вводить незамедлительно, а другие, напротив, категорически не согласны с дистанционным форматом обучения, т.к. он неминуемо скажется на качестве образования их детей.